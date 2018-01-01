Незаконно действующий в Петербурге банк за два года заработал миллиарды





Банк занимался тем, что позволял клиентам перечислять деньги фиктивным организациям. В результате, эти средства обналичивались и возвращались с вычетом 0,5%. Такая ставка привлекала петербуржцев, поэтому нелегальной организации за два года удалось заработать около 3,1 млрд рублей.





Организаторами и участниками незаконно действующего банка признали четырех петербуржцев. Им, по информации «Фонтанки», Дзержинский суд вынес условное наказание сроком до двух лет.









Подпольный банк, как сообщает «Фонтанка», располагался на улице Некрасова в Центральном районе города. Вывесок, показывающих, что это официально банк, у офиса организации не было.