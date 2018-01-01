Грузовик врезался в «Макдональдс» на Выборгском шоссе (видео)





<br/><br/><br/>Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга», сила удара была такой мощной, что большегруз разнес конструкции здания. <br/> <br type="_moz">



"В магдаке на Выборгском 15 грузовичок не заметил кирпич и козырёк в мак авто", - сообщили очевидцы.





В комментариях пользователи сети иронизируют и пишут, что водитель, вероятно, был голоден и, чтобы не дожидаться очереди протаранил «Макдональдс».





"Ты не ты, когда голоден! ", - отметил пользователь сети.





"Надо было подойти работникам и спросить, "Что будите заказывать", - добавил другой комментатор.













Фото: " ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о том, что в Тосненском районе погиб водитель самосвала, опрокинувшись в кювет.(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "

На Выборгском шоссе, 15а грузовик на высокой скорости врезался в стену ресторана быстрого питания «Макдональдс».