Трехлетний малыш сломал ключицу в одном из дворов Невского района





По версии правоохранительных органов, трехлетний мальчик поднялся на горку, чтобы скатиться. Однако внизу стоял другой ребенок, в которого и врезался пострадавший на большой скорости. От столкновения он получил перелом ключицы.





Сейчас в подробностях произошедшего разбираются сотрудники полиции. Они проводят проверку по этому делу.









В Детскую больницу №5 имени Филатова, по информации от полиции Невского района, малыша привезли еще 18 декабря. У него диагностировали перелом ключицы. Инцидент произошел в одном из дворов Невского района Санкт-Петербурга, на детской горке.