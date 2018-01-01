Врио губернатора Петербурга встретится с дольщицей Аллой Андреевой после пресс-конференции Путина





Вице-губернатору Петербурга Игорю Албину и Комитету по строительству даны поручения подготовить все необходимые материалы к предстоящей беседе.





Напомним, на прошедшей пресс-конференции Алла Андреева рассказал о проблеме с достройкой объектов ГК «Город» и том, что в городе сдают недостроенные дома. Кроме того, она рассказала об убийстве своего мужа. По ее словам, это связано с ее общественной деятельностью.



Президент России пообещал во всем разобраться и заявил, что на следующей встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым обсудит с ним проблему с обманутыми дольщиками в Северной столице.





Ранее сообщалось о том, что Путин пообещал разобраться в си туации с обманутыми дольщиками в Петербурге. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов встретится 21 декабря в Смольном с дольщицей и журналисткой Аллой Андреевой, которая в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина рассказала о проблеме с обманутыми дольщиками, сообщили Gazeta.SPb в админиcтрации правительства Петербурга.