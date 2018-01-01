Реаниматолога, подозреваемого в изнасиловании, органам сдали коллеги





Как полагает следствие, подозреваемый совершил преступления после операций, от которых девушки 2002, 2001 и 1997 гр отходили в своей палате.





Сегодня выяснилось, что врача-реаниматолога в органы сдали коллеги, позвонив в полицию. Информация о том, что это сделала одна из пострадавших пациенток, опровергнута.









Накануне, 19 декабря, как сообщает «Мойка78», сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и совершении действий сексуального характера. Мужчина является сотрудником медицинского центра «Ювента» и занимает должность врача-реаниматолога.