Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга





Отмечается, что закон прежде всего направлен на демократизацию избирательного процесса и предусматривает дополнительные возможности для кандидатов, претендующих на пост губернатора Северной столицы.





Александр Беглов добавил, что закон «удобен для петербуржцев», потому что позволяет им проголосовать на любом участке.



Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся восьмого сентября в следующем году.





Ранее сообщалось о том, чт о в ЗакСобрании Петербурга собрали сь вернуть возможность самовыдвиженцам участвовать в губернаторской гонке. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал поправки в закон «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга», сообщили Gazeta.SPb в администрации правительства Петербурга.