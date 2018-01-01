Почти две тысячи монет арестовали у коллекционера в Петербурге



В то же время мужчина не обращался в суд с просьбой уменьшить сумму ежемесячной выплаты. В результате за несколько лет накопился долг. Его приставы оценивают в 1,5 млн рублей.





Как рассказала сотрудникам УФССП мать ребенка, которому должны были поступать выплаты, у ее бывшего мужа есть коллекция монет. После судебные приставы описали ценное имущество должника. В коллекции насчитывается около 1730 монет.





Если мужчина не примет действий, чтобы выплатить долг своему сыну, его коллекцию реализуют в пользу погашения долга.





В Центральном районе города, как сообщает УФССП по Петербургу, в производстве у судебных приставов находится дело о неуплате алиментов. Известно, что каждый месяц мужчина обязан выплачивать 22 тысячи рублей своему сыну, однако его доходов не хватало для этого.