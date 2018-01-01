Суд Петербурга приговорил банду обнальщиков к условному сроку





Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.





Суд установил, что в период со 2 декабря 2013 года по 2 сентября 2015 года на расчетные счета подконтрольных группе юридических лиц было перечислено около 3,2 млрд рублей. Преступный доход составил почти 16 млн рублей, которые соучастники распределили между собой.





Фигуранты оказывали платные услуги юридическим и физическим лицам, как клиентам, в виде предоставления расчетных счетов юридических лиц в качестве банковских счетов для осуществления операций с их денежными средствами, за вознаграждение, составляющее 0,5% от денежной суммы, поступившей на расчетный счет подконтрольного преступной группе юридического лица. Клиенты, желавшие обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных Левашову и Ефимову. Затем поступившие денежные средства перечислялись на расчетные счета других юридических или физических лиц, с которых происходило их обналичивание.





Левашовым и Ефимовым фактически была создана коммерческая организация, функционировавшая в качестве банка, но не имевшая лицензии на осуществление банковских операций.





Суд назначил наказание:

Левашову в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1.5 года. Ефимову – 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком на 1.5 года.

Степанец – 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Канашьяну – 1.5 года условно с испытательным сроком 1.5 года.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге бывшая сотрудница миграционного контроля осуждена за получение взяток. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Левашова, Захара Ефимова, Галины Степанец, Артема Канашьяна, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.