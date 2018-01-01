Владельца «Форума» могут приговорить к лишению свободы

Сегодня, 20 декабря, как сообщает «Фонтанка», стало известно, что в Басманном суде Москвы проходили прения по делу о контрабанде алкоголя. Они длились два дня. Владелец компании «Форум» Дмитрий Михальченко обвиняется в контрабанде алкоголя вместе с соучастниками – его партнером по бизнесу Борисом Коревским и сомелье Алексеем Мищенко.





Прокуратура просила признать действия мужчин совершенными в составе организованной группы, также признать их виновными в нелегальной перевозке элитного алкоголя из Европы в Россию. Сторона обвинения попросила приговорить Михальченко к десяти годам лишения свободы в колонии, Коревскому назначить девять лет, а Мищенко – семь.

Известно, что свое решение Басманный суд Москвы вынесет 28 декабря.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербурженке назначили условное наказание за контрабанду художественного полотна в Китай. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).