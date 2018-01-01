Президент России озвучил события, которые стали важными лично для него в 2018 году

Чемпионат мира по футболу и выборы президента стали самыми важными для Владимира Путина события 2018 году. Об этом президент рассказал, отвечая на вопрос журналиста в рамках 14 большой ежегодной пресс-конференции.





Напомним, в 2018 году на участие в пресс-конференции аккредитовались 1700 журналистов, практически со всех регионов страны. Аккредитованы и иностранные средства массовой информации - американские, британские, немецкие.



