В Выборгском районе мужчина украл несколько гаджетов и скрылся через балкон

Вчера, 19 декабря, как сообщает отдел полиции по Выборгскому району Ленобласти, к полицейским обратилась женщина. Она рассказала, что вечером, придя в свою квартиру, обнаружила, что у нее украли мобильный телефон, планшет и приставку для телевизора.





Инцидент случился в поселке Коробицыно Выборгского района, как предполагается правоохранительными органами, днём 19 декабря. Квартира женщины, которую обокрали, находится на первом этаже.

Сейчас вор еще не задержан, но известно, что ущерб от украденных гаджетов женщина оценила в 16 тыс рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об одноруком домушнике. Он забирался в квартиры через форточки и забирал все ценное, что попадалось ему на глаза. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).