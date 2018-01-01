В Петербурге бывшая сотрудница миграционного контроля осуждена за получение взяток

Она обвиняется в получении должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если такое бездействие входит в служебные полномочия должностного лица.





Суд установил, что Чернова в мае 2016 года, будучи старшим инспектором отделения миграционного контроля отдела УФМС России по Петербургу, получила взятку в размере 50 тыс. рублей за непривлечение генерального директора ООО «Монолит» к административной ответственности по факту незаконного привлечения к труду иностранных граждан. Иностранные работники были выявлены на строительном объекте ООО «Монолит».





Кроме того, она получила взятку в виде денег в размере 40 тыс. рублей за непривлечение двух иностранных граждан к административной за нарушение режима пребывания в Петербурге, доставленных со строительной площадки микрорайона «Юнтолово».





Ранее сообщалось о том, что полицейские застали бо лее 60-ти нелегальных мигрантов, работающих в Ломоносовском районе. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Приморский районный суд Петербурга назначил Екатерине Черновой в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать определенные должности на 3,5 года, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.