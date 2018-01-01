Путин пообещал разобраться в ситуации с обманутыми дольщиками в Петербурге

Он отметил, что нужно помочь людям, которые отдали деньги, но не получили жилье. По его словам, необходимо переходить к цивилизованному способу жилищного строительства и финансированию этой сферы. Он отметил, что нужно переходить к банковскому финансированию и кредитованию в этой сфере.









Ранее сообщалось о том, что Путин подчеркнул, что в реалиях цифры обманутых дольщиков гораздо выше и ситуация намного острее, чем в документах. Он отметил, что надо прекратить практику с привлечением денег граждан с их безответственным расходованием.Ранее сообщалось о том, что Ленинградская область з аймется проблемами обманутых дольщиков. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что на следующей встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым обсудит с ним проблему с обманутыми дольщиками в Северной столице.