Доллар в России не запретят

По словам Владимира Путина во внешнеэкономической деятельности у России 69% расчетов происходит в долларах. Это связано с тем, что расчеты за энергоносители происходят именно в этой валюте.

В мире же доля доллара в финансовых расчетах снижается, сейчас это 62%, недавно было 64%.



По словам Путина дедолларизация расчетов и перевод их в рубли будет происходить при расчете между партнерами, типа Беллорусии. Сейчас расчеты межды Россией и Белруссией на 70% ведутся в рублях.



Рекламу обменных пунктов с улиц убирают вовсе не потому, что собираются запретить хождение валюты среди граждан, сказал Путин. Это происходит только ради борьбы с незакоными "обменниками" (GazetaSPb, Марина Тарасова)





