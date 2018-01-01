За ложный звонок о заминированные в пьяном состоянии мужчину посадят на один год

За ложный звонок с сообщением о готовящемся взрыве мужчине дали один год лишения свободы, сообщает прокуратура Петербурга.





Звонившим мужчиной был Максим Филимонов. В мае 2018 года в алкогольном опьянении позвонил с мобильного телефона в службу экстренных вызовов. Диспетчеру Филимонов сообщил, что в доме 20, корпус 2 на улице Полевой в поселке Металлострой готовится взрыв.





Мужчину признали виновным по статье “заведомо ложное сообщение об акте терроризма”.