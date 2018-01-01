На Гражданском проспекте Lada сбила 14-летнюю девочку





Происшествие произошло утром 20 декабря.





Как сообщили в правоохранительных органах, восьмиклассница переходила дорогу около 110 дома и попала под колеса. По предварительным данным, виновником ДТП считается водитель ВАЗ 211440. Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.





Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.





На Гражданском проспекте утром 22-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 14 -летнюю школьницу.