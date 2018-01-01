В Тосненском районе погиб водитель самосвала, опрокинувшись в кювет

Водитель самосвала Mercedes не справился с управлением на 632-м километре Московского шоссе в Тосненском районе.





По предварительной информации в Тосненском районе Ленинградской области 20 декабря в 09:20 на 632 км. Московского шоссе между населенными пунктами Жары-Ушаки произошёл съезд в кювет с последующим опрокидыванием самосвала модели Mercedes. Водитель скончался на месте пришествия.





По факту ДТП проводится проверка. Личность пострадавшего устанавливается.





Ранее сообщалось о том, что м ашина ДПС застряла между Mazd a и Skoda на перекрестке Академика Лебедева и Боткинской. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с опрокидываем самосвала Mercedes, сообщили Gazeta.SPb в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.