Власти помогут россиянам перейти на цифровое телевидение

В Твери уже проходит эксперимент по полному переводу телевидения на цифровое вещание. Губернатор мне сказал, что проблем нет, и что он сам лично проехал по всему региону и все проверил, сказал Путин.



По его словам, власти предпримут все меры, чтобы помось гражданам приобрести устройства для приема цифрового телевидения.

Напомним, что Россия переходит на "цифру" в 2019 году (GazetaSPb, Марина Тарасова)







На пресс-конференции, которая проходит в Москве, Путин сказал, что озабочен переводом России на цифровое телевещание. По его словам, он, консультируясь с коллегами, неоднократно ставил задачу провест перевод на цифровое вещание безболезненно для малоимущих граждан.