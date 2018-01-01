Мусорная реформа Ленобласти переносится на январь 2020 года

В правительстве Ленинградской области сказала об отсрочке мусорной реформы. Сообщается администрацией, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко направил уведомление в адрес полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.





Перенос сроков связан с темпами введения института регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге.