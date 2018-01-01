Путин: «Правительство борется с повышением цен на бензин»





Президент сравнил ситуацию, происходящую во Франции с тем, что происходит в России на топливном рынке.





События во Франции связаны с повышением цен на бензин, но они послужили спусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство французов в целом, сказал Путин.





Он отметил, что оценивать действия французских властей некорректно.





«Французское правительство пошло сознательно на повышение цен на бензин чтобы перераспределить ресурсы на развитие альтернативной энергетики. У нас цены повысились цены на бензин в связи с ростом цен на нефть, но правительство начало приминать меры по сдерживанию цен на бензин и достигло договоренностей с крупнейшими нефтяными компаниями. В России правительство борется с повышением цен на бензин», - заявил Путин.





Напомним, 31 октября крупнейшие нефтяные компании «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Нефтегазхолдинг», «Татнефть» и «Новый поток» подписали соглашение с правительством о сохранении цен на бензин на уровне июня. В случае нарушения соглашения, правительство пообещало ввести заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.





Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что правительство РФ не допустит никаких скачков цен на нефтепродукты в следующем году.