Путин: как порядочный человек когда-нибудь я должен буду жениться

В Москве проходит 14 большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Президент отвечает на вопросы 1700 журналистов. Участники спрашивают про санкции, внешнюю и внутреннюю политику, развитие социальных проектов и национальных проектов. Озвучивают и проблемные, давно наболевшие тема.





Журналисты решили разрядить обстановку и спросили лидера страны, когда у него будет свадьба и, если будет, то кто избранница.





“Как порядочный человек когда-нибудь я должен буду жениться”, - отшутился президент.



