Путин: Сельское хозяйство давно нацпроект и поддержка этой сферы измеряется миллиардами

Владимир Путин отметил, что сельское хозяйство не включили в перечень национальных проектов, так как эта сфера всегда была одной из приоритетных для страны.





“135 миллионов тонн зерна было собрано в прошлом году. В этом году в связи с неблагоприятными погодными условия, а в некоторых регионах критичная, собрали всего 110 миллионов тонн”, - сообщил президент.





Такие показатели, отметил Путин, третий по объему показатель за последние 25 лет и это очень хороший результат, уточнил глава страны.



