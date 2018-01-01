Петербуржец распрощался с долгами из опасения стать пешеходом





Все имеющиеся долги были оплачены в полном объеме.

В ходе очередного рейда мобильной группы «Поток» на улицах Петербурга был выявлен автомобиль Ford, зарегистрированный за должником по исполнительному производству. У 32-летнего мужчины были неоплаченные налоги более 63 тыс. рублей и штрафы ГИБДД. Исполнительные производства были возбуждены в Полюстровском ОСП Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу. Судебный пристав объяснил гражданину, что необходимо погасить задолженности, чтобы автомобиль не отправился на штрафстоянку.



Долги были выплачены. В оправдание мужчина сообщил, что задолженности образовались, потому что он не имеет возможности ходить на приемы, а о «Банке данных исполнительных производств» был не в курсе.















Фото: Ford Ранее сообщалось о том, что жи тель Петербурга отдал долги по кредитам только когда арестовали его любимый “Мерседес”. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото:

Судебные приставы взыскали более 60 тыс. рублей в пользу налоговой службы с должника, чья машина была остановлена на дороге во время рейда, сообщили Gazeta.Spb в УФССП России по Петербургу.