Путин: в России мусором не занимались десятилетиями

Владимир Путин заявил, что с развитием промышленности товаров широкого потребления количество мусора только увеличивается.





«В России никто не занимался мусором на протяжении десятилетий. Мусор просто сбрасывается на свалки», - сказал президент.





Путин отметил, что в первую очередь необходимо ликвидировать незаконные свалки, а также наладить индустрию переработки мусора.





«Я понимаю людей, которые выступают против строительства заводов. Однако надо учесть то, что заводы должны строиться на качественном уровне», - сказал президент.





Он привел в пример Токио, где много мусорожгитеальных заводов, которые не вредят экологии, потому что работают на качественном уровне.





Путин отметил, что до 2024 года необходимо построить 200 перерабатывающих заводов.





(Майя Брик, Gazeta.SPb)