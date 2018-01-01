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Владимир Путин уверен, что социализм в России невозможен
13:40
Тэги: путин, президент, пресс-конференция
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