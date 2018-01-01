Владимир Путин уверен, что социализм в России невозможен

Президент России Владимир Путин отметил, что полная реставрация социализма в Российской Федерации невозможна. Однако, по словам президента, можно реализовать части экономики социализма. Однако это опасно тем, что расходов будет больше в такой модели, чем доходов.





“Это приведет экономику в тупик”, - отметил Путин.



