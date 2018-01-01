Путин: мост через Лену в Якутске должен быть обоснован

Путин сравнил Крымский мост с новым похожим проектом: мост через река Лена, который планируется построить. "Стоимость моста очень высока, и мы должны посмотреть, что он даст развитию Якутска или всего региона.



Нам нужно оценить окупаемость расходов, считает Путин.

По поводу Крымского моста он сказал, что его строительство уже дало колосальный толчок для развития Крыма (GazetaSPb, Марина Тарасова)





