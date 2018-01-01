Путин: Россия практически всю свою историю живет в санкциях и ограничениях

Санкции появляются, когда на арене появляются мощные игроки, ответил собравшимся на вопрос про санкции, журналистам.





“160 миллионов проживают в России. Это не просто хотелки, это интересы народа. Логики в санкциях нет, это просто повод для применения мер по сдерживанию России. Наша экономика уже адаптировалась к этому”, - ответил президент на вопрос.



