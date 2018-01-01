Путин: санкции дали пользу экономике России



По данным Путина, объем прооизводства сельскохозяйственной промышленности вырос с начала 2000-х годов в 16 раз, это огромный рост, считает лидер страны. Уровень отечественой автомобильной промышлености составляет 85%, машиностроения - 95%.



В Москве на пресс-конфереции пресс-конференции Владимира Путина принимает участие более 1700 журналистов из СМИ разных стран мира (Gazeta.SPb, Марина Тарасова).

По словам Президента России, введение экономических санкций против России, дали толчок развитию отечественного производителя. "Россия всегда жила в условиях тех или иных ограничений", - сказал Путин.