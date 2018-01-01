Суд Петербурга приговорил вербовщика ИГИЛ к десяти годам колонии





Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.





Он обвиняется в организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.





Суд установил, что обвиняемый, используя мессенджеры, установил контакт с представителями ИГИЛ(запрещена на территории РФ) , дал присягу на верность указанной организации, оказывал содействие в продвижении её идеологии, а также намеревался выехать за пределы РФ для участия в деятельности этой организации.





Фигурант вину признал, раскаялся.





Московский окружной военный суд, рассмотрев на выездном судебном заседании в Ленинградском окружном военном суде материалы уголовного дела в отношении Явира Асварова, огласил приговор, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.