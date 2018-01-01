Путин: Мы будем стремится к мирным отношениям с Японией

В четверг, 20 декабря, в рамках ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что России на пути заключения мирного договора с Японией. Обе страны заинтересованы в урегулировании отношений.





“И не только потому что нам что-то надо от Японии”, - ответил Путин.



