Путин: за поведение в интернете нужно отвечать всерьез

В качестве примера правильной молодежи, Владимир Владимирович вспомнил бой роты солдат во время чеченской войны. Тогда из 96 человек российских военнослужащих в живых осталось всего шесть.



"Бой шел трое суток, иногда переходил в рукопашную". - вспомнил Президент. А ведь там были совсем молодые ребята, 19-20 лет, "вчерашние школьники", сказал Путин (Марина Тарасова, GazetaSPb).









Молодежь в России разная, есть целый слой молодых людей, которые занимаются полезной деятельностью, говорит Путин. Это юноши и девушки, которые ведут поисковую работу, волонтерские объединения. "Только во время чемпионата мира работало 35 тысяч волонтеров", - сказал Путин.