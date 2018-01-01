Президент России прокомментировал отношения с Украиной

При этом он отметил, что растет торговый оборот между Россией и Украиной.





«Это естественные связи, которые дают о себе знать», - отметил президент.





Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин заявил, что повышение НДС в России станет разовым. По его словам, повышение НДС связано с тем, чтобы сократить нефтегазовый дефицит. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Владимир Путин заявил, что пока у в киевской власти находятся русофобы, такая ненормальная ситуация будет продолжаться, независимо от того, кто находится у власти Кремле.