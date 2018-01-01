В России растет промышленное производство, считает Путин







По данным Президента, которые он озвучил во время своей Большой пресс-конференции, в России растет промышленное производство.среднем. По некоторым отраслям рост составил больше: переработка серьевых ресурсов - 3,2%, а легкая промышленость (изготовление обуви и одежды) аж 9 процентов.По словам Президента России в бюджете страны запланированы серьезные деньги на поддержку отечественной промышлености. В 2019 году инвестиции со стороны государства, по различным программам, составят 450 млрд рублей.Всего на поддержку промышленности в России из бюджета выделят 1,376 млрд рублей (Марина Тарасова, GazetaSPb)