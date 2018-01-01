Путин: Повышение НДС связано с тем, чтобы сократить нефтегазовый дефицит в России

По его словам, повышение НДС связано с тем, чтобы сократить нефтегазовый дефицит.





Он отметил, что в прошлом году нефтегазовый дефицит сократили до 6, 6 %, в следующем году его планируется сократить до 6%.



Кроме того, он отметил, что это дает возможность реализовать планы развития в рамках нацпроектов.





Президент России Владимир Путин заявил, что повышение НДС в России станет разовым.