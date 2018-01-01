Путин обещает рост ВВП и пятое место в мире по объему экономики

По словам Путина экономике России нужно выйти в новую "лигу экономик", стать по размеру пятой в мире. (Марина Тарасова, GazetaSPb)







Пресс-конференция Путина проходит в Москве, и в ней учавствуют более 1700 журналистов.По словам Владимира Путина, для роста экономики, "качественного скачка" нужно менять структуру экономики, придать ей инновационный характер, наращивая темпы роста ВВП.