Путин заявил, что в России снизится безработица





Ранее сообщалось о том, что Путин в России выросла пенсия и длительность жизни. По словам Президента в России выросла пенчия по старости: в 2017 году она составила 13677 рублей, а 2018 году - 14163 рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что безработица в прошлом году составила 5,2%. По его словам, по итогам теущего года безработица составит 4,8%.