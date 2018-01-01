Владимир Путин начал большую ежегодную пресс-конференцию

В четверг, 20 декабря, в Москве началась большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В 2018 году на участие в пресс-конференции аккредитовались 1700 журналистов, практически со всех регионов страны. Аккредитованы и иностранные средства массовой информации - американские, британские, немецкие.





Конференция в этом году по счету 14. Самая продолжительная за всю историю проведения была конференция в 2009 году, она длилась более 4 часов. В 2013 году главной темой обсуждения стали вопросы Украины и Майдан. Спустя год стала тема возвращения Крыма в состав РФ. В 2017 году пресс-конференция длилась 3 часа и 50 минут.





В начале пресс-конференции Владимир Путин озвучил общие показатели за 2018 год. Так, Путин озвучил, что за 2018 год произошел рост инфляции, сократилась безработица, произошел рост золотовалютных резервов, впервые в 2018 году произошел профицит федерального бюджета. Также, озвучил Путин, увеличилась продолжительность жизни. (Кира Ущевская, Gazeta.SPb)