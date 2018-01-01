В Петербурге задержан находящийся в федеральном розыске мужчина, заочно обвиняемый в убийстве

В настоящее время обвиняемый задержан.





Из материалов уголовного дела следует, что 24 августа 2005 года в коммунальной квартире одного из домов, расположенного в Центральном районе, он в ходе внезапно возникшей ссоры, совершил убийство 41-летнего мужчины, нанеся ему удар ножом.





Расследование уголовного дела продолжается.





В Петербурге расследуется уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, заочно обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство», сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.