Путин: в России выросла пенсия и длительность жизни

Напомним, что самому Президенту сейчас 66 лет.



В 2017 году пресс-конференция шла 3 часа 50 минут, было задано 70 вопросов, которые задали 55 журналистов. На пресс-конференцию было аккредитовано 1640 журналистов. (Марина Тарасова, GazetaSPb)

По словам Президента в России выросла пенчия по старости: в 2017 году она составила 13677 рублей, а 2018 году - 14163 рублей. При этом выросла средняя продолжительность жизни: 72,7 года было в прошлом году, а в 2018 году она, по данным Путина, составит 72.9 года.