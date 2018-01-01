Большая пресс-конференция Путина: стакан уже принесли

Чтобы привлечь внимание Президента журналисты одеваются в национальные костюмы, пишут плакаты и т д.



Начало было обещано на 12.00, на столе Президента уже появился стакан с водой. Значит. скоро и сам придет.

(Марина Тарасова, GazetaSPb)







Вопросов накопилось очень много, иностранные журналисты не раскрывают, о чем собираются спрашивать.По опыту прошлых лет известно, что за все время Большой Пресс-конференции журналисты успевали задать 50-60 вопросов. В списке аккредитованных журналистов две трети - это журналисты региональных СМИ. Несколько десятков корерспондентов представляют иностранные медиа. Они приехали из США, Украины, Китая, Японии, Великобритании.