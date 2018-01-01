В Петербурге завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочке

Сообщается, что обвиняемая, находясь в квартире одного из домов на Кубинской улице, ударила массажной расческой с металлическими зубчиками двухлетнюю девочку по голове, причинив потерпевшей тяжкий вред здоровью.





Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.





Ранее сообщалось о том, что по недосмотру родителей два маленьки х ребенка наглотались воды и попали в больницу в Петербурге.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Следственными органами СК России по Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины, обвиняемой по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете.