Пригородные поезда в новогодние праздники изменят график работы

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» изменит график работы с 28 декабря по 7 января, сообщали Gazeta.SPb в предприятии. Пригородные поезда будут работать по-новому графику в новогодние и рождественские праздничные дни.





Так, рассказывают в ведомстве, 28 декабря движение пригородных поездов будет осуществляться по графику четверга; 29 декабря - по графику пятницы. С 30 декабря 2018 года по 7 января 2019 года движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы. По воскресному графику будут следовать поезда 8 января.





Со всеми изменениями и режимом работы пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.