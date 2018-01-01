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Экс-владелец петербургской фабрики задержан по подозрению в хищении 15 млн рублей

11:15
Тэги: Игорь Бурдинский, мошенничество, Коринф
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Тэги: Игорь Бурдинский, мошенничество, Коринф



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