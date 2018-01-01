Экс-владелец петербургской фабрики задержан по подозрению в хищении 15 млн рублей





Его задержали в рамках расследования дела о мошенничестве с дебиторской задолженностью ООО «Коринф». Он подозревается в мошенническом выводе активов на сумму 15 млн рублей, сообщает «Фонтанка.ру».





По версии следствия, он получил информацию о дебиторской задолженности ООО «Коринф» в 15 млн рублей и заключил договор уступки прав на дебиторскую задолженность с юридическим центром «Гарант» и тем самым вывел ее из активов «Коринфа» за вознаграждение в 300 тыс. рублей. При этом следствие полагает, что документы, предоставленные в ЕГРЮЛ, на основании которых Игорь Бурдинский стал генеральным директором компании «Коринф», были фальсифицированы.





Бизнесмен был задержан на двое суток в качестве подозреваемого.





Ранее сообщалось о том , что сотрудники Главного следственног о управления Следственного комитета РФ по Петербургу пришли с обысками в офис реставрационной компании «Коринф», которая связана с бывшим владельцем фабрики «Красное Знамя» Игорем Бурдинским. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Сотрудники Следственного комитета по Петербургу задержали экс-гендиректора разорившейся реставрационной компании «Коринф» Игоря Бурдинского.