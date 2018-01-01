В Петербурге задержан врач-анестезиолог по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении девочки





Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратилась 32-летняя жительница Тосно и рассказала о том, что 58-летний врач-анестезиолог, находясь в помещении медицинского центра на Старо-Петергофском проспекте, совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери.





Возбуждены сразу несколько уголовных дел. Подозреваемый задержан.





В Адмиралтейском районе Петербурга задержан врач одного из медицинских центров по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили Gazeta.SPb ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.