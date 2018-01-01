За нелицензионный алкоголь на 130 тыс. рублей предпринимательницу оштрафовали на 150 тыс. рублей

Зеленогорском районном суде Санкт-Петербурга вынесли приговор Аиде Назаровой и признали виновной в продаже алкогольной продукции без соответствующей лицензии, а также незаконное хранение. О этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.





В ходе следствия выяснилось, что индивидуальный предприниматель Назарова купила алкоголь без ответствующей лицензии, на сумму более 130 тыс. рублей.





Суд признал Назарову виновной в совершении этого преступления и назначил оплатить штраф в размере 150 тыс. рублей.