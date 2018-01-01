Автограф Путина в Петербурге разместили на сайте объявлений и продают за 40 тысяч рублей

Необычное объявление с личной подписью президента России Владимира Путина выставили на сайте Юла в Петербурге, сообщают сотрудники компании. Объявление разместили в понедельник, 17 декабря. Пока оно набрало всего 67 просмотров.





На сайте также есть пояснение к документу. Автограф президента стоит на свидетельстве о регистрации совместного предприятия из личного архива продавца. Личную вещь продавец оценил в 40 тысяч рублей.