Петербуржцы тратят на фастфуд больше москвичей

В Яндекс.Денег изучили показатели за 2017 и 2018 года и сверив, как люди платят за фастфуд пластиковой картой. Также аналитики взяли именно города миллионики. На Первом месте оказался Петербург. За 2018 год количество заказов в бистро увеличилось в 1,4 раза. Москва заняла втрое место, на третьем месте оказался Новосибирск.





Также специалисты определили средний чек в этих городах. Оказалось, что средний чек жителей Санкт-Петербурга в ресторанах быстрого питания составляет 298 рублей. В Москве средний чек на 73 рубля больше.