Махинации с кредитом Сбербанка обернулись для петербургских предпринимателей годом колонии

Мошеннические действия по отношению к Сбербанк совершили гендиректор Владислав Семенов и финансовый директор ООО “Меридиан” Вероника Тремасова, сообщают в прокуратуре Санкт-Петербурга.





Соучастники открыли кредитную линию для нужд организации. К заявке было предоставлено поддельное письмо, в котором указывалось, что в случае невозвращения суммы банк может получить деньги с заказчика. В результате мошенниками было похищено 127 млн рублей.





Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, с учетом позиции государственного обвинения признал подсудимых виновными. Каждому из фигурантов дела назначен 1 год лишения свободы.