Ночной прорыв трубы на Замшиной улице устраняют специалисты

В ночь с 19 на 20 декабря в Калинсинском районе у дома 27, корпус 1 по улице Замшиной прошел прорыв трубы сообщает Piter.tv c ссылкой на “Теплосеть”.



Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



