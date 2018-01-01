Песков рассказал, что выберет Путин между мобильным телефоном и обычным

В интервью телеканалу “Россия-24” пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие телефоны предпочитает глава страны, сообщает РБК.





В данный момент, рассказал Песков, у Владимира Путина не смартфона, поскольку владение таким способ связи говорит про открытость, которой у главы государства быть не должно.



